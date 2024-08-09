12 ilde örgüte Gürz-5 operasyonu: 76 mağara ve sığınak imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde Bölücü Terör Örgütü'ne (BTÖ) “Gürz 5" operasyonları düzenlendiğini duyurdu:

12 ilde Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin yaz aylarında kırsalda eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz 5" operasyonlarında 76 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

102 adet füze ele geçirildi

Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Tuşimiya, Cudi, Pervari, Hani, Şemdinli, Yüksekova, Kağızman, Başkale, Gürpınar, Kemah, Bitlis Merkez, Şenyayla, Reşadiye, Belen ve Pülümür kırsalında gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda ele geçirilen malzemeler şu şekilde

102 adet füze, 17 adet AKM piyade tüfeği, 55 adet makineli uçaksavar topu mühimmatı, 5 adet keskin nişancı tüfeği, 3 adet RPG-7 roketatar, 191 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 bin 604 adet mekanik/elektrikli Fünye, 165 adet el bombası, 132 adet havan/bombaatar mühimmatı, 8 bin 237 adet mühimmat, 3 adet uçaksavar silahı, 212 adet piyade tüfeği parçası, 1 adet drone ve parçaları, 2’si roketatar harp başlığına bağlanmış olmak üzere 22 adet EYP ve elektronik düzeneği, 2 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet gece görüş gözlüğü, 2 adet silah üstü gündüz görüş dürbünü, 1 adet anti tank mayını imla hakkı, 37 kg patlayıcı madde,286 adet tüp, 2 ton 156 kg yaşam malzemesi ile çok sayıda örgütsel doküman.