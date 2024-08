Erişim engeli getirilen Roblox'tan ilk açıklama

Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından bir erişim engeli de daha çok çocuklar arasında popüler olan Roblox'a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, erişim yasağının Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alındığını belirtti.

Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" demişti.

Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yesterday, Roblox was blocked in Türkiye and we are working with local authorities to ensure we're back up and running as soon as possible. https://t.co/jdUeASQpbo



🇹🇷

Dün Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hâle…