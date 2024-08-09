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Erişim engeli getirilen Roblox'tan ilk açıklama

Geçtiğimiz günlerde Bilgi İletişim ve Teknoloji Kurumu'nun (BTK) kararıyla Türkiye'de erişime engellenen Roblox, konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
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Erişim engeli getirilen Roblox'tan ilk açıklama
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Instagram'a erişimin engellenmesinin ardından bir erişim engeli de daha çok çocuklar arasında popüler olan Roblox'a geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı açıklamada, erişim yasağının Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla alındığını belirtti.

Roblox'un neden kapatıldığına ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, "Çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması sebebiyle Roblox isimli oyun platformuna ve uygulama marketlerindeki linklerine Adana 6. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir. Toplumsal yapımıza dinamit koymaya yönelik girişimlere, çocukların istismarına, şiddete teşvik edilmesine, her biri birer cevher olan evlatlarımızın gelişimini olumsuz yönde etkileyecek faaliyetlere asla müsaade edilmeyecektir" demişti.

Roblox'tan ilk açıklama

Bu gelişmelerin ardından Roblox, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı.

Roblox'un paylaşımında, "Türkiye'de Roblox'a erişim engeli geldi. Roblox'u en kısa süre içinde tekrar kullanılabilir hale getirebilmek için ilgili yetkililerle birlikte çalışıyoruz. Türkiye'de her gün milyonlarca insanın platformumuzu kullandığını ve bunların arasında işlerini Roblox üzerine inşa eden canlı bir geliştirici topluluğunun da bulunduğunu biliyoruz. Topluluğumuzu güvende tutmak için elimizden gelen her şeyi yapmaya kararlıyız ve küresel politika yapıcıların çocukları koruma konusundaki kararlılığını paylaşıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Roblox nedir?

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını yaratmalarına ve başkaları tarafından yaratılan oyunları oynamalarına olanak tanıyan bir çevrimiçi oyun platformu...

2006 yılında piyasaya sürülen ve özellikle çocuklarla gençler arasında popüler olan Roblox'un Türkiye'de yaklaşık 10 milyon kullanıcıya sahip olduğu tahmin edilmektedir.

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