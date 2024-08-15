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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi

İstanbul'da bir kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu.

Haber Merkezi
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi
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İstanbul'da bir kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin intihara kalkışan şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

Köprüden geçen sürücüler durumu polise bildirdi

Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıiıyor. Olay yerindeki polis ekipleri tarafından köprüde ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, köprüden geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.

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