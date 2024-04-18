  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 17 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
Takip Et

17 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

17 Nisan 2024 Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü Şans Topu çekiliş sonuçlarını saat 20.00’de açıklandı. Çarşamba ve pazar akşamları gerçekleştirilen çekilişte 5 numara ve 1 şanslı numarayı doğru tahmin edenler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. İşte 17 Nisan Şans Topu çekiliş sonuçları…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
17 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları
Takip Et

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 17 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 17 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

17 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 17 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 1.385.495,24TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 5 kişi de 17.027,25 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

04 – 13 – 29 – 31 – 33 + 08

 Kazanan kategoriler

   Kategori          Kazanan kişi sayısı             İkramiye tutarı

       5+1                            Devir                              1.385.495,24 ₺

         5                                   5                                   17.027,25 ₺

       4+1                                77                                   1.105,65 ₺

         4                                1.007                                  105,65 ₺

       3+1                              2.193                                   58,20 ₺

         3                                28.985                                 17,60 ₺

       2+1                             21.056                                  22,20 ₺

       1+1                             66.624                                  11,15 ₺

       0+1                             68.773                                  10,80 ₺