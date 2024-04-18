17 Nisan 2024 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 17 Nisan çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları

Şans oyunu sevenlerin merakla beklediği, 17 Nisan Şans Topu çekilişi 20:00'de gerçekleşti. Çarşamba ve pazar günleri olmak üzere haftanın iki günü Noter heyeti huzurunda Şans topu çekilişleri yapılıyor. İşte 17 Nisan 2024 Şans Topu çekilişi sonuçları…

17 Nisan 2024 Şans Topu sonuçları

Çarşamba ve pazar akşamları Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından Noter heyeti huzurunda saat 20.00’de gerçekleştirilen Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. 17 Nisan çarşamba günü gerçekleşen canlı çekilişi sonrası Şans Topu sonuçları belli oldu ve çekilişte 5+1 bilen olmadı ve tam 1.385.495,24TL büyük ikramiye devretti. 5 bilen 5 kişi de 17.027,25 TL'nin sahibi oldu. Çekilişi kazandıran numaralar:

04 – 13 – 29 – 31 – 33 + 08

Kazanan kategoriler

Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı

5+1 Devir 1.385.495,24 ₺

5 5 17.027,25 ₺

4+1 77 1.105,65 ₺

4 1.007 105,65 ₺

3+1 2.193 58,20 ₺

3 28.985 17,60 ₺

2+1 21.056 22,20 ₺

1+1 66.624 11,15 ₺

0+1 68.773 10,80 ₺