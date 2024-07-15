Kuru yük gemisi İstanbul Boğazı'nda sürükleniyor! Ekipler müdahale ediyor

Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı’nda OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri gemiye müdahale ediyor.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor

Kocaeli'den Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri açıklarında makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen 'Oskano 35' isimli 178 metre uzunluğundaki gemi Kıyı Emniyeti ekiplerinin kurtarma römorkörleri ile kurtarılıyor.

Kıyı Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından, “Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 Römorkörlerimiz ile KEGM-8 Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi” ifadelerine yer verdi.

Kocaeli’den Romanya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Umuryeri önlerinde makine arızası nedeniyle karaya sürüklenen OS KANO 35 isimli 178 metre boyundaki kuru yük gemisi için, KURTARMA-10 ve KURTARMA-7 Römorkörlerimiz ile KEGM-8 Botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. pic.twitter.com/3NiN3ohODp — KEGM (@kiyiemniyet) July 15, 2024

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