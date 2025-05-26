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2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 33 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde iki ayrı suç örgütüne yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 56 zanlıdan 33'ünün tutuklandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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2 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyon: 33 tutuklama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında Yıldızeli ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde, il jandarma komutanlıklarınca yürütülen çalışmalar sonucu Sivas ve Hatay merkezli 10 ilde operasyonlar düzenlendiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, Sivas İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu sahte dijital uygulamalarla vatandaşların kişisel verilerini ele geçiren ve 36 paravan şirket aracılığıyla kripto hesaplarına aktararak dolandırıcılık yapan 45 şüpheli ile Hatay İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucu piyasa değerinin altında araç satışı vaadiyle vatandaşları dolandırıp haksız kazanç sağladıkları tespit edilen 11 zanlının gözaltına alındığını belirtti.

 

MASAK raporlarına istinaden yapılan incelemeler sonucu 1 milyar liralık 693 banka hesabı, 41 kripto varlık ile 1 milyar 500 milyon lira değerinde 10 iş yeri, 164 arsa/tarla, 41 gayrimenkul, 27 araç ve 1 akaryakıt istasyonuna el konulduğuna dikkati çeken Yerlikaya, gözaltına alınan 56 şüpheliden 33'ünün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandığını, 23'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttükleri mücadelenin ve operasyonların kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

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