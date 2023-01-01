200 milyon TL çeyrek bilete çıktı
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye Giresun ve Bursa Osmangazi’den alınan birer ve millipiyangoonline.com üzerinden alınan 2 bilete isabet etti
Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.
Milli Piyango'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, Giresun Merkez’den ve Bursa Osmangazi’den alınan birer bilet ve millipiyangoonline.com üzerinden alınan iki bilete isabet etti.
Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar şöyle
200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
6530303
20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar
5424303 5839489