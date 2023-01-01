200 milyon TL çeyrek bilete çıktı

Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde ikramiye kazanan numaraların tam listesi açıklandı.

Milli Piyango'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı. Büyük ikramiye, Giresun Merkez’den ve Bursa Osmangazi’den alınan birer bilet ve millipiyangoonline.com üzerinden alınan iki bilete isabet etti.

Büyük ikramiyeyi kazanan numaralar şöyle

200.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

6530303

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

5424303 5839489