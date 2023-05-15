2023 seçimi AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti’nin kazandığı milletvekili sayısı

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerinde sandık başına gitti, 13. Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için oyunu kullandı. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandıkta oy ukllanıldı. 24 siyasi parti ve 151 bağımsız milletvekili 14 Mayıs seçimlerinde yarıştı.

Milletvekili seçim sonuçları - Anadolu Ajansı verilerine göre (Türkiye geneli saat 07.00) Açılan sandık sayısı ve oy oranları:

AK Parti: Yüzde 35,41

CHP: Yüzde 25,40

MHP: Yüzde 10,05

İYİ Parti: Yüzde 9,8

Y. Sol Parti: Yüzde 8,79

Y. Refah: Yüzde 2,84

BBP: Yüzde 1,00

Zafer : Yüzde 2,25

Memleket: Yüzde 0,93

AK Parti seçimlerde kaç milletvekili kazandı?

AK Parti milletvekili sayısı 266

CHP seçimlerde kaç milletvekili kazandı?

CHP milletvekili sayısı 168

MHP seçimlerde kaç milletvekili kazandı?

MHP milletvekili sayısı 51

İYİ Parti seçimlerde kaç milletvekili kazandı?

İYİ Parti milletvekili sayısı 44

Hangi parti hangi ilden ne kadar milletvekili çıkardı?

Karaman’da AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkardı.

Karabük'te AK Parti 2, CHP 1 vekil çıkardı.

Kahramanmaraş’ta AK Parti 5, MHP 2, CHP 1 vekil çıkardı.

AK Parti Zonguldak’ta 3 milletvekili, CHP 2 kazandı.

İzmir 1. bölge CHP 7, AK Parti 4, MHP, İYİ Parti, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili kazandı.

Kilis’te AK Parti 2, MHP 1 milletvekili kazandı.

Kırklareli’de ise CHP 2, AK Parti 1 vekil çıkardı.

Kırşehir milletvekili seçim sonucuna göre AK Parti ve CHP 1’er milletvekili kazandı.

Kırıkkale AK Parti 1, CHP 1, Kayseri'de AK Parti 5, MHP ve CHP 2 vekil kazandı.

Kastamonu AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.

Kars’ta AK Parti 1, CHP 1 ve Yeşil Sol Parti 1 vekil çıkardı.

Nevşehir’de AK Parti 2, MHP 1 vekil kazandı.

Muş’ta Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı.

Muğla seçim sonuçlarına göre, CHP 4, AK Parti 2, İYİ Parti 1 vekil kazandı.

Mersin’de CHP 5, AK Parti 3, MHP ve İYİ Parti 2, Yeşil Sol Parti 1 milletvekili kazandı.

Mardin’de Yeşil Sol Parti 4, AK Parti 2 vekil kazandı. Manisa’da AK Parti 4 ve CHP 4, MHP ve İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Malatya’da AK Parti 4, CHP 1, MHP 1 milletvekiline sahip oldu.

Kütahya AK Parti 3, MHP 1, CHP 1 sandalyeye sahip oldu. Konya AK Parti 9, CHP 2 ve MHP 2, İYİ Parti ve Yeniden Refah Partisi 1 vekil çıkardı.

Kocaeli'nde AK Parti 7, CHP 4, MHP 1, İYİ Parti 1, Yeniden Refah Partisi 1 vekil çıkardı.

Tekirdağ'da CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı.

Şırnak'ta Yeşil Sol Parti 3, AK Parti 1 milletvekili çakırdı

Şanlıurfa'da AK Parti 8, Yeşil Sol Parti 4, MHP 1, CHP 1 milletvekili çakırdı

Sivas'ta AK Parti 3, MHP 1,

Sinop'ta AK Parti 1, CHP 1,

Siirt'te Yeşil Sol Parti 2, AK Parti 1,

Samsun'da AK Parti 5, CHP 2, MHP 1, İYİ Parti 1,

Sakarya'da AK Parti 5, MHP 1, CHP 1, İYİ Parti 1,

Rize'de AK Parti 2, CHP 1,

Osmaniye'de AK Parti 2, MHP 1, CHP 1,

Ordu'da AK Parti 3, CHP 2, MHP 1,

Niğde:'de AK Parti 1, CHP 1, MHP 1,

Yozgat'ta AK Parti 2, MHP 1, İYİ Parti 1,

Yalova'da AK Parti 2, CHP 1

Van'da Yeşil Sol Parti 6, AK Parti 2,

Uşak'ta AK Parti 1, CHP 1, İYİ Parti 1

Tunceli'de YeşilSol Parti 1,

Trabzon'da AK Parti 4, CHP 1, İYİ Parti 1,

Tokat'ta AK Parti 3, CHP 1, MHP 1,

Aydın'da CHP 4, AK Parti 3, İYİ Parti 1,

Artvin'de AK Parti 1, CHP 1,

Ardahan'da AK Parti 1, CHP 1,

Antalya'da CHP 7, AK Parti 6, İYİ Parti 2, MHP 2,

Ankara 3. bölge AK Parti 5, CHP 4, İYİ Parti 2, MHP 1

Ankara 2. bölgede AK Parti 6, CHP 3, MHP 1, İYİ Parti 1,

Ankara 1. bölgede CHP 6, AK Parti 4, İYİ Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı.