2024 DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı! DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM, DİB MBSTS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...
ÖSYM, DİB MBSTS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM’nin yaptığı duyuruda; "9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (2024-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 28 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
DİB MBSTS sınav yeri görüntüleme ekranı
2024 DİB MBSTS sınavı ne zaman?
ÖSYM takvimine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 09 Mart 2024 tarihinde yapılacak.