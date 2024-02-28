2024 DİB MBSTS sınav yerleri açıklandı! DİB MBSTS sınav giriş belgesi nasıl alınır?

ÖSYM, DİB MBSTS sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM’nin yaptığı duyuruda; "9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’na (2024-DİB-MBSTS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, 28 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

9 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-DİB-MBSTS için adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

DİB MBSTS sınav yeri görüntüleme ekranı

2024 DİB MBSTS sınavı ne zaman?

ÖSYM takvimine göre; Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) 09 Mart 2024 tarihinde yapılacak.