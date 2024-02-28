2024 ilk sahur ve oruç hangi gün başlayacak? İlk teravih ne zaman? 2024 sahur ve iftar vakitleri
Milyonlarca Müslümanın oruç ibadetini gerçekleştirmek için heyecanla beklediği Ramazan ayı, bolluk ve bereket ayıdır. Bu ayda oruç tutmak, İslam'ın beş temel şartından biridir. Peki, ilk sahur ve oruç hangi gün başlayacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya için ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? İlk teravih ne zaman? İşte detaylar…
2024 İlk sahur ve oruç hangi gün başlayacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre ilk sahura 10 Mart 2024 pazar akşamı kalkılacak ve Ramazan ayı 11 Mart pazartesi günü başlayacak. 9 Nisan 2024 salı günü Ramazan ayının son günü ve 10 Nisan Ramazan Bayramının 1. günü oluyor.
Bazı iller için ilk sahur ve iftar vakitleri
İstanbul
Sahur: 05:51
İftar: 19:13
Ankara
Sahur: 05:36
İftar: 18:58
İzmir
Sahur: 06:01
İftar: 19:21
Adana
Sahur: 05:29
İftar: 18:49
Bursa
Sahur: 05:51
İftar: 19:13
Antalya
Sahur: 05:48
İftar: 19:08
İlk teravih ne zaman?
Bu sene ilk sahura 10 Mart Pazar gününü 11 Mart'a bağlayan gece kalkılacak. İlk teravih ise 10 Mart 2024 pazar akşamı kılınacak.