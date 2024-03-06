2024 ilk sahura ne zaman kalkıyoruz? 2024 ilk sahur ve iftar vakitleri nedir?

2024 ilk sahura ne zaman kalkıyoruz?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre ilk sahura 10 Mart 2024 pazar akşamı kalkılacak ve Ramazan ayı 11 Mart pazartesi günü başlayacak.

Bazı iller için ilk sahur ve iftar vakitleri

İstanbul

Sahur: 05:51

İftar: 19:13

Ankara

Sahur: 05:36

İftar: 18:58

İzmir

Sahur: 06:01

İftar: 19:21

Adana

Sahur: 05:29

İftar: 18:49

Bursa

Sahur: 05:51

İftar: 19:13

Antalya

Sahur: 05:48

İftar: 19:08