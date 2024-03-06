2024 ilk sahura ne zaman kalkıyoruz? 2024 ilk sahur ve iftar vakitleri nedir?
Müslümanların heyecanla beklediği Ramazan ayı yaklaşırken ilk sahurun ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, ilk sahura ne zaman kalkıyoruz? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve Antalya için ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? İşte detaylar…
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2024 ilk sahura ne zaman kalkıyoruz?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimine göre ilk sahura 10 Mart 2024 pazar akşamı kalkılacak ve Ramazan ayı 11 Mart pazartesi günü başlayacak.
Bazı iller için ilk sahur ve iftar vakitleri
İstanbul
Sahur: 05:51
İftar: 19:13
Ankara
Sahur: 05:36
İftar: 18:58
İzmir
Sahur: 06:01
İftar: 19:21
Adana
Sahur: 05:29
İftar: 18:49
Bursa
Sahur: 05:51
İftar: 19:13
Antalya
Sahur: 05:48
İftar: 19:08