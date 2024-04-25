2024-İSG/1 sınav yerleri açıklandı! İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır?
ÖSYM, 2024-İSG/1 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. Peki, 2024-İSG/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte detaylar...
ÖSYM, 2024-İSG/1 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu.
ÖSYM’nin yaptığı duyuruda; ‘’5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’na (2024-İSG/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 25 Nisan 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.
DİKKAT!
5 Mayıs 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-İSG/1 sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.
2024-İSG/1 sınav yeri görüntüleme ekranı
İSG sınav giriş belgesi nasıl alınır?
2024-İSG/1 sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.