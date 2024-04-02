2024 İstanbul ilçelerinin seçim sonuçları! AK Parti ve CHP'nin kazandığı ilçeler hangisi?
İstanbul Belediye Başkan adaylarından Ekrem İmamoğlu %51.08, Murat Kurum ise %39.59 oy aldı. İstanbul’da 26 ilçeyi Cumhuriyet Halk Partisi, 13 ilçeyi ise Adalet ve Kalkınma Partisi kazandı. Peki, AK Parti ve CHP'nin hangi ilçelerde kazandı? İşte, 2024 İstanbul ilçelerinin seçim sonuçları...
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2024 İstanbul ilçelerinin seçim sonuçları
- Adalar'da CHP adayı Ali Ercan Akpolat kazandı.
- Arnavutköy'de AKP adayı Mustafa Candaroğlu kazandı.
- Ataşehir'de CHP adayı Onursal Adıgüzel kazandı.
- Avcılar'da CHP adayı Utku Caner Çaykara kazandı.
- Bağcılar'da AKP adayı Abdullah Özdemir kazandı.
- Bahçelievler'de AKP adayı Hakan Bahadır kazandı.
- Bakırköy'de CHP adayıAyşegül Özdemir Ovalıoğlu kazandı.
- Başakşehir'de AKP adayı Yasin Kartoğlu kazandı.
- Bayrampaşa'da CHP adayı Hasan Mutlu Kazandı.
- Beşiktaş'ta CHP adayı Rıza Akpolat kazandı.
- Beykoz'da CHP adayı Alaattin Köseler kazandı.
- Beylikdüzü'nde CHP adayı Mehmet Murat Çalık kazandı.
- Beyoğlu'nda CHP adayı İnan Güney kazandı.
- Büyükçekmece'de CHP adayı Hasan Akgün kazandı.
- Çatalca'da CHP adayı Erhan Güzel kazandı.
- Çekmeköy'de CHP adayı Orhan Çerkez kazandı.
- Esenler'de AKP adayı Mehmet Tevfik Göksu kazandı.
- Esenyurt'ta CHP adayı Ahmet Özer kazandı.
- Eyüpsultan'da CHP adayı Mithat Bülent Özmen kazandı.
- Fatih'de AKP adayı Mehmet Ergün Turan kazandı.
- Gaziosmanpaşa'da CHP adayı Hakan Bahçetepe kazandı.
- Güngören'de AKP adayı Bünyamin Demir kazandı.
- Kadıköy'de CHP adayı Mesut Kösedağı kazandı.
- Kağıthane'de AKP adayı Mevlüt Öztekin kazandı.
- Kartal'da CHP adayı Gökhan Yüksel kazandı.
- Küçükçekmece'de CHP adayı Kemal Çebi kazandı.
- Maltepe'de CHP adayı Esin Köymen kazandı.
- Pendik'de AKP adayı Ahmet Cin kazandı.
- Sancaktepe'de CHP adayı Alper Yeğin kazandı.
- Sarıyer'de CHP adayı Mustafa Oktay Aksu kazandı.
- Silivri'de CHP adayı Bora Balcıoğlu kazandı.
- Sultanbeyli'de AKP adayı Ali Tombaş kazandı.
- Sultangazi'de AKP adayı Abdurrahman Dursun kazandı.
- Şile'de CHP adayı Özgür Kabadayı kazandı.
- Şişli'de CHP adayı Resul Emrah Şahan kazandı.
- Tuzla'da CHP adayı Eren Ali Bingöl kazandı.
- Ümraniye'de AKP adayı İsmet Yıldırım kazandı.
- Üsküdar'da CHP adayı Sinem Dedetaş kazandı.
- Zeytinburnu'nda AKP adayı Ömer Arısoy kazandı.