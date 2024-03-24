2024-YDS/1 Sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!
24 Mart pazar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2024-2024-YDS/1 sınavı gerçekleştirildi. Sınava giren adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. ÖSYM web sayfasından 2024-2024-YDS/1 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. Peki, 2024-2024-YDS/1 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…
ÖSYM web sayfasından 2024-YDS/1 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığını duyurdu. Yaptığı duyuruda;
‘’24 Mart 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.
Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 24 Mart 2024 tarihinde saat 14.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 3 Nisan 2024 tarihi saat 23.59’da sona erecektir.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.
Cevap anahtarlarını görüntülemek için tıklayın
YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sonuçları 25 Nisan 2024 Perşembe günü açıklanacak. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı YDS/1 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek.
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