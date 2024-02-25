2024-YÖKDİL/1 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandı!

ÖSYM web sayfasından 2024-YÖKDİL/1 sınavı temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarları yayımlandığını duyurdu. Yaptığı duyuruda;

‘’25 Şubat 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2024-YÖKDİL/1) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, 25 Şubat 2024 tarihinde saat 14.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir. Temel Soru Kitapçığı’nın görüntüleme süreci, 6 Mart 2024 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.’’ denildi.

Cevap anahtarlarını görüntülemek için tıklayın

2024-YÖKDİL/1 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Şubat tarihinde yapılan 2024-YÖKDİL/1 sınavı 15 Mart'ta açıklanacak, sonuçları ise açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak. Sonuçlara sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.