23 Nisan'a özel Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları

23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

23 Nisan 2024 tarihli çekilişte, 80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0334569 oldu. 8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 0573274 olarak belirlendi.

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız

80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0334569

8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0573274

600.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0333642 0693826 1082530 1580310 1697312

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0030749 0059071 0088369 0327969 0389093 0546288 0654167 1085537 1241946 1388584 1551430

40.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0075720 0377633 0399578 0459571 0510542 0557639 0711388 0754776 0775731 0793626 1058390 1155298 1412129 1429534 1453883 1518656 1682394 1696515 1951648

Son 6 rakamına göre 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar

032137 054358 090883 124231 139830 178500 232157 232810 261380 283234 288181 296139 316458 321474 347312 354247

390943 426295 428380 438524 439427 446546 496667 509711

513319 544655 558016 585409 626600 660312 669523 713713

738334 743892 749210 758126 786418 792063 810482 827386

863971 890373 910992 925905 926381 938340 940276 975886

987986 989390

Son 5 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

01588 04783 10370 11710 12093 13949 15858 17562

18042 29721 31085 33682 39197 40701 41591 42431

44020 45976 45990 48343 48617 50283 51135 51952

52431 61566 65071 65357 66497 68766 70978 74883

76829 79483 80213 81787 82304 82593 82914 84384

86006 87608 87784 88898 90637 93115 97043 97316

97862 99423

Son 4 rakamına göre 3.200 TL ikramiye kazanan numaralar

0206 0593 0773 1154 1369 1461 1573 1883

2062 2076 2328 2335 2362 3289 3812 4192

5143 5702 5808 5937 6051 7139 7614 7692 7739 8818 9226 9482 9507 9602

Son 3 rakamına göre 1.400 TL ikramiye kazanan numaralar

226 359 372 435 475 614 859 861 876 989

Son 2 rakamına göre 640 TL ikramiye kazanan numaralar

25 32 41 47 64 74 89

Son 1 rakamına göre 320 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

3 5

80.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0034569 0134569 0234569 0304569 0314569 0324569 0330569 0331569

0332569 0333569 0334069 0334169 0334269 0334369 0334469 0334509

0334519 0334529 0334539 0334549 0334559 0334560 0334561 0334562

0334563 0334564 0334565 0334566 0334567 0334568 0334579 0334589

0334599 0334669 0334769 0334869 0334969 0335569 0336569 0337569

0338569 0339569 0344569 0354569 0364569 0374569 0384569 0394569

0434569 0534569 0634569 0734569 0834569 0934569 1334569

Milli Piyango nasıl oynanır?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.



Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!



Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.