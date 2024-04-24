  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 23 Nisan'a özel Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları
Takip Et

23 Nisan'a özel Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları

23 Nisan 2024 Milli Piyango çekiliş sonuçları yayınlandı. 23 Nisan’a özel Milli Piyango canlı çekilişi 23 Nisan saat 17:30'da noter heyeti huzurunda başladı. Büyük ikramiye olarak belirlenen 80.000.000 TL ve 8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte, 23 Nisan 2024 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve MPİ sıralı tam liste…

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
23 Nisan'a özel Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları
Takip Et

23 Nisan Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

23 Nisan 2024 tarihli çekilişte, 80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 0334569 oldu. 8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 0573274 olarak belirlendi.

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız

80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0334569

8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0573274

600.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0333642  0693826  1082530  1580310  1697312

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0030749  0059071  0088369  0327969  0389093 0546288  0654167            1085537   1241946   1388584   1551430

40.000 TL ikramiye kazanan numaralar

 0075720  0377633  0399578  0459571  0510542  0557639  0711388             0754776  0775731   0793626  1058390  1155298  1412129  1429534               1453883   1518656  1682394   1696515   1951648  

Son 6 rakamına göre 20.000 TL ikramiye kazanan numaralar
 032137  054358  090883  124231  139830  178500  232157  232810                   261380  283234  288181   296139  316458  321474  347312  354247               

 390943  426295  428380  438524  439427  446546  496667  509711
 513319  544655  558016  585409 626600  660312  669523  713713

738334  743892  749210  758126  786418  792063  810482  827386
863971  890373  910992  925905  926381  938340  940276  975886

987986  989390 

Son 5 rakamına göre 10.000 TL ikramiye kazanan numaralar

 01588  04783  10370  11710  12093  13949  15858  17562
 18042  29721  31085  33682  39197  40701  41591  42431

44020  45976  45990  48343  48617  50283  51135  51952
52431  61566  65071  65357  66497  68766  70978  74883

76829  79483  80213  81787  82304  82593  82914  84384
86006  87608  87784  88898  90637  93115  97043  97316

97862  99423 

Son 4 rakamına göre 3.200 TL ikramiye kazanan numaralar

0206  0593  0773  1154  1369  1461  1573  1883
2062  2076 2328  2335  2362  3289  3812  4192

5143  5702  5808  5937  6051  7139  7614  7692                                                       7739  8818  9226  9482  9507  9602 

Son 3 rakamına göre 1.400 TL ikramiye kazanan numaralar

226  359  372  435  475  614  859  861                                                                           876  989 

Son 2 rakamına göre 640 TL ikramiye kazanan numaralar

25  32  41  47  64  74  89

Son 1 rakamına göre 320 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

3  5

80.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

0034569  0134569  0234569  0304569  0314569  0324569  0330569  0331569

0332569  0333569  0334069  0334169  0334269  0334369  0334469  0334509

0334519  0334529  0334539  0334549  0334559  0334560  0334561  0334562

0334563  0334564  0334565  0334566  0334567  0334568  0334579  0334589

0334599  0334669  0334769  0334869  0334969  0335569  0336569  0337569

0338569  0339569  0344569  0354569  0364569  0374569  0384569  0394569

0434569  0534569  0634569  0734569  0834569  0934569  1334569 

Milli Piyango nasıl oynanır?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.