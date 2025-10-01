  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. 27 bin TL’ye göçmen taşıyan insan taciri tutuklandı
Takip Et

27 bin TL’ye göçmen taşıyan insan taciri tutuklandı

Hatay’da 12 yabancı uyrukluyu 27 bin TL karşılığında taşıyan göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
27 bin TL’ye göçmen taşıyan insan taciri tutuklandı
Takip Et

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde; 28 Eylül günü tespit edilen minibüs, Belen ilçesinde otoban girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi. Araç şoförünün üzerinden çıkan 27 bin TL paraya suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilerek el konuldu.

Tutuklandı

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun Conscience gemisi yeniden Gazze’ye gidiyorÖzgürlük Filosu Koalisyonu'nun Conscience gemisi yeniden Gazze’ye gidiyorDünya
Yasa dışı bahis operasyonu: 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 59 şüpheli yakalandıYasa dışı bahis operasyonu: 22 milyar TL'lik işlem hacmi bulunan 59 şüpheli yakalandıGündem

 

Gündem
CHP’nin "darbe girişimi" dediği 19 Mart sürecinden sonra parti nasıl şekillendi? Normalleşme bitti mi?
19 Mart sürecinden sonra "normalleşme" bitti mi?
Kenan Tekdağ’ın ifadesine ulaşıldı: Can Holding binasına gitmişliğim yok, satıştaki paranın kaynağını bilmiyorum
Kenan Tekdağ’ın ifadesine ulaşıldı: Can Holding binasına gitmişliğim yok
Can Holding soruşturması: Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
Can Holding soruşturması: Gözaltına alınan 10 şüpheli adliyede
Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek uluslararası konferansa katılacak
Hakan Fidan, Suudi Arabistan’da düzenlenecek uluslararası konferansa katılacak
Boğazın en pahalı köşklerinden... FETÖ firarisi İpek'in köşkü dördüncü ihalede satıldı
Boğazın en pahalı köşklerinden... Beyaz Köşk dördüncü ihalede satıldı
Menajer Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkıyor
Menajer Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkıyor