27 bin TL’ye göçmen taşıyan insan taciri tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde; 28 Eylül günü tespit edilen minibüs, Belen ilçesinde otoban girişinde durduruldu. Araç içerisinde yapılan kontrolde; üzerlerinde herhangi bir tanıtma kartı olmayan ve Türkiye’de geçerli oturma izni olmadığı anlaşılan 12 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi. Araç şoförünün üzerinden çıkan 27 bin TL paraya suçtan elde edilen gelir olduğu değerlendirilerek el konuldu.

Tutuklandı

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıslardan 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.