29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları

29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

29 Şubat 2024 tarihli çekilişte, 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 393423 oldu. 1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 010956 olarak belirlendi.

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Milli Piyango 29-02-2024 tarihli kazanan tüm biletlerin listesi

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

393423

1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar

010956

240.000 TL ikramiye kazanan numaralar

178500 214530

80.000 TL ikramiye kazanan numaralar

018046 056336 216946 355908 380341 392778 403012 453105 453170 565650

16.000 TL ikramiye kazanan numaralar

025540 027985 034536 172118 237237 375875 394801 397347 462902 552673

8.000 TL ikramiye kazanan numaralar

015339 018127 202425 221253 243937 393735 442904 446167 528584 597675

Son 5 rakamına göre 3.200 TL ikramiye kazanan numaralar

01168 08753 10385 37746 45293 48247 49495 64657 88671 94321

Son 4 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

1030 1152 1619 2459 2907 4745 4919 6146 6529 6633 9476 9530

Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

182 192 283 307 424 434 649 657 788

Son 2 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01 06 43 47 52 54 90

Son 1 rakamına göre 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

1 5

20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

093423 193423 293423 303423 313423 323423 333423 343423 353423 363423 373423 383423 390423 391423 392423 393023 393123 393223

393323 393403 393413 393420 393421 393422 393424 393425 393426 393427 393428 393429 393433 393443 393453 393463 393473 393483

393493 393523 393623 393723 393823 393923 394423 395423 396423 397423 398423 399423 493423 593423

Milli Piyango nasıl oynanır?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.



Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!



Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.