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29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları

29 Şubat 2024 Milli Piyango çekiliş sonuçları yayınlandı. Şubat ayının ilk Milli Piyango canlı çekilişi 29 Şubat saat 17:30'da noter heyeti huzurunda başladı. Büyük ikramiye olarak belirlenen 20.000.000 TL ve 1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar belli oldu. İşte, 29 Şubat 2024 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı ve MPİ sıralı tam liste..

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29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları
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29 Şubat Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı

29 Şubat 2024 tarihli çekilişte, 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar 393423 oldu. 1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise 010956 olarak belirlendi.

Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı için tıklayınız

 

Milli Piyango 29-02-2024 tarihli kazanan tüm biletlerin listesi 

20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

393423

1.600.000 TL ikramiye kazanan numaralar

010956

240.000 TL ikramiye kazanan numaralar

178500 214530

80.000 TL ikramiye kazanan numaralar

018046  056336  216946  355908  380341 392778  403012  453105  453170  565650

16.000 TL ikramiye kazanan numaralar

025540  027985  034536  172118  237237 375875  394801  397347  462902  552673

8.000 TL ikramiye kazanan numaralar

015339  018127  202425  221253  243937 393735  442904  446167  528584  597675

Son 5 rakamına göre 3.200 TL ikramiye kazanan numaralar

01168  08753  10385  37746  45293  48247 49495  64657  88671  94321

Son 4 rakamına göre 1.200 TL ikramiye kazanan numaralar

1030  1152  1619  2459  2907  4745  4919 6146  6529  6633  9476  9530  

Son 3 rakamına göre 800 TL ikramiye kazanan numaralar

182  192  283  307  424  434  649  657  788

Son 2 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

01  06  43  47  52  54  90

Son 1 rakamına göre 200 TL Amorti ikramiyesi kazanan numaralar

1  5

20.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

093423  193423  293423  303423  313423 323423  333423  343423  353423  363423  373423  383423  390423  391423  392423 393023  393123  393223  

393323  393403  393413  393420  393421  393422  393424 393425  393426 393427  393428  393429  393433  393443  393453  393463  393473 393483

393493  393523  393623  393723  393823  393923  394423  395423  396423 397423  398423  399423  493423  593423

 Milli Piyango nasıl oynanır?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.