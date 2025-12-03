  1. Ekonomim
3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi? Dünya genelinde milyonlarca kişi 3 Aralık Engelliler Gününü kutluyor. Bu özel gün çalışan çok sayıda emekçi engelli vatandaş için de önem arz ediyor. Fakat bunun yanı sıra resmi tatil olup olmadığı da merak ediliyor. Peki 3 Aralık engellilere tatil mi?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü resmi tatil mi? 3 Aralık engellilere tatil mi? soruları araştırılıyor. Engelli çok sayıda kamu çalışanı başta olmak üzere çalışanlar tatil olup olmadığını araştırıyor.

3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Türkiye’de ve dünyada engellilik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli programlarla anılan özel bir gün olmasına rağmen, ülkemizde resmi tatil statüsünde yer almıyor. Her yıl 3 Aralık’ta kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına, eğitim kurumlarından yerel yönetimlere kadar birçok alanda düzenlenen etkinlikler, engelli bireylerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımını desteklemeyi hedefliyor.

Türkiye’de resmi tatil olmamakla birlikte, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, toplumun her kesimini kapsayan mesajlar ve etkinliklerle her yıl daha geniş bir farkındalık hareketine dönüşüyor.

3 ARALIK ENGELLİLERE TATİL Mİ?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de engellilik konusundaki farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli etkinliklerle anılıyor.

Takvimler 3 Aralık'ı gösterse de Türkiye'de bu özel günün resmi bir tatil statüsü bulunmuyor. Devlet tarafından belirlenen resmi tatil günleri listesinde yer almamasına rağmen, bu tarih toplumsal bilinci yükseltmek için kritik bir önem taşıyor.

3 Aralık, Türkiye'de bir dinlenme günü olmaktan ziyade, eylem ve farkındalık günü olarak kabul edilmektedir.

 
