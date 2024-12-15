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3 bakanlığın 2025 yılı bütçesi kabul edildi

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Haber Merkezi
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3 bakanlığın 2025 yılı bütçesi kabul edildi
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TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçeleri kabul edildi.

Genel Kurul'da bugün saat 11.00’de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

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