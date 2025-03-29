34 üniversite öğrencisi hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi
Cevahir AVM’nin önünden gözaltına alınan, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 34 üniversite öğrencisi hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.
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Şişli'de bir AVM önünde protesto eden gençlerden 124'ü gözaltına alınmıştı. 77 genç adli kontrolle serbest bırakılırken 34 genç hakkında tutuklama talebi çıkmıştı.
Bütün gençler serbest bırakıldı
Şişli Cevahir AVM’de gözaltına alınan bütün gençler serbest bırakıldı. Tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 34 üniversite öğrencisi hakkında ev hapsi ve adli kontrol kararı verildi.
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