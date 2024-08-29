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4 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş ve Kastamonu'da gök gürültülü sağanak yağmur beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

Haber Merkezi
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4 kente gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde Osmaniye ve Kastamonu çevreleri ile Adana'nın kuzeyi ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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