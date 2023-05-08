45 bin öğretmen ataması bugün yapılacak! Sonuçları ne zaman, nerede açıklanacak?

Ataması yapılacak öğretmen adayları için bugün önemli bir gün. Tercihlerini yapan 45 bin yeni öğretmen adayı görev yapacağı yerin belirlenmesini merakla bekliyor. 45 bin sözleşmeli öğretmen adayının görev yeri kura ile belirlenecek.

Atamalar nasıl yapılacak?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacak.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.

Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.

Öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu defa son 20 yılda tek seferdeki en yüksek atamayı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atamayı gerçekleştireceğiz." dedi.