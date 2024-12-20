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5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik son 2 haftada gerçekleştirilen "Hücre" operasyonlarında 38 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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5 ayrı organize suç örgütüne operasyon: 24 şüpheli tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul, Erzurum, Kırklareli ve Muğla İl Jandarma komutanlıkları tarafından organize suç örgütlerine yönelik "Hücre" operasyonları gerçekleştirildiğini duyurdu.

24 şüpheli tutuklandı

Manisa'da E.K.’nın elebaşılığını yaptığı, Erzurum’da E.A'nın elebaşılığını yaptığı, Kırklareli'nde M.T'nin elebaşılığını yaptığı, Muğla'da R.T'nin elebaşılığını yaptığı ve İstanbul’da T.K'nın elebaşılığını yaptığı 5 ayrı organize suç örgütüne yönelik operasyonlarda, 38 şüpheli yakalandı.

Haklarında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, göçmen ticareti, bilişim yolu ile nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından soruşturma başlatılan şüphelilerden 24'ü tutuklandı.

4 lüks araca el konuldu

Operasyonlarda, ruhsatsız tabancalar, ruhsatsız av tüfeği, çok sayıda kesici/delici alet, Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve kullanma aparatları ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 9 Milyon TL değerinde 4 adet lüks araca el konuldu.

"Organize suç örgütlerinin artık nefesi kesildi"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, organize suç örgütlerinin artık nefesinin kesildiğini belirterek, "Biz durmadan duraksamadan mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde görenleri bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.

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