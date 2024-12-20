Ünlü dizi davalık oldu: Halikarnas Balıkçısı'nın torunları mahkemeye başvurdu

NOW TV’de yayınlanan “Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar” dizisinin ilk bölümü, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ünlü yazar ve “Halikarnas Balıkçısı” lakabıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın torunları, dizide anlatılan hikayenin aileye danışılmadan kaleme alındığını belirterek açıklamada bulundu.

“Hukuki süreç başlatıldı”

Kabaağaçlı ailesi, kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamada, dizinin yapımcılarının kendilerinden hiçbir şekilde izin almadığını vurguladı. Aile, bu durumun yasal haklarını ihlal ettiğini ifade ederek hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Torunlar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Büyükbabamız Cevat Şakir Kabaağaçlı’nın hayatını ve eserlerini konu alan dizinin yapımında ne bizimle ne de diğer aile üyelerimizle bir temas kurulmuştur. Bu sebeple, yaşanan durum ailemizi derinden üzmüş ve yasal haklarımızı korumak adına hukuki süreç başlatılmıştır."

“Aile onayı olmadan yayınlanmamalıydı”

Kabaağaçlı ailesi, dizi yapımcılarının etik ve hukuki sorumluluklarını göz ardı ettiğini belirtti. Yapılan açıklamada, aile onayı alınmadan yayımlanan bu tür yapımların, tarihsel gerçeklikleri çarpıtma riski taşıdığına dikkat çekildi.