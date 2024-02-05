5 Şubat Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Instagramda kullanıcıların zaman zaman yaşadıkları sorunlarının neden olduğu merak ediliyor. Peki, 5 Şubat Instagram’da sorun mu var? Instagram çöktü mü? İşte detaylar..

Dünya genelinde yapılan raporlamalar çerçevesinde, Instagram’a girişte veya başka bir durumda sorun olmadığı belirtiliyor.

Bazı kullanıcılar zaman zaman internet bağlantısı, hesap güvenliği ya da bölgesel sorunlar nedeniyle uygulamaya erişimde sorunlar yaşayabiliyor. Aynı zamanda uygulamanın güncel olup olmadığına bakılmalı.

Konuyla ilgili Instagram yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.