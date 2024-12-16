6 CHP'li belediyenin hesaplarına el konuldu: SGK prim haczi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) en fazla prim borcu bulunan 6 belediyeye haciz işlemi uyguladı. Belediyelerin hesaplarına bloke konuldu.

Haciz işlemi uygulanan belediyeler, İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ile Şişli Belediyesi oldu.

SGK’nın alacağı olan belediyelerin borç miktarı şu şekilde oldu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi 5,7 milyar TL,

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5,3 milyar TL,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,3 milyar TL,

Adana Büyükşehir Belediyesi 3 milyar TL,

Şişli Belediyesi 1,8 milyar TL,

Mersin Büyükşehir Belediyesi 1 milyar TL.

Erdoğan, talimat vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'li belediyelerin SGK'ye olan borçlarını ödemeleri için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a 'muhalefet belediyelerini silkeleyin talimatı' vermişti.