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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) startı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak tarafından Antalya'da verildi.

Haber Merkezi
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı
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Bu yıl 60'ıncısı düzenlenen, Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) Avrupa Turları takviminde yer alan, Türkiye'nin "ProSeries" kategorisindeki tek bisiklet yarışı olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, Antalya-Antalya etabıyla başladı.

Konyaaltı Caddesi üzerindeki Atatürk Parkı'nda başlayan etabın startına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ​​​​​​​Antalya Valisi Hulusi Şahin, Gençlik ve Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu katıldı.

Toplam 23 takımdan 160 sporcunun katıldığı yarışın ilk etabında bisikletçiler, 132 kilometre pedal çevirecek.

Bu yıl 60. kez organize edilen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 4 Mayıs Pazar günü İzmir'de son bulacak.

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