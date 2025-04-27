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Bisküvi patronuna uyuşturucu ticaretinden tutuklama

Şimşek Bisküvi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Şimşek, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklandı.

Haber Merkezi
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Bisküvi patronuna uyuşturucu ticaretinden tutuklama
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Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Organize Sanayi Bölgesi’nde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Operasyon kapsamında aralarında Şimşek Bisküvisi ve Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erol Şimşek’in de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. 

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erol Şimşek ve G.Ö., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Gözaltına alınanlardan B.Ç ve A.Ü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, başka bir iş insanı M.B., ise serbest bırakıldı. Tutuklanan iki şüpheli, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Karaman Valiliği tarafından uyuşturucu operasyonuna ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karaman Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ilimizde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzün çalışmaları neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatlarıyla 24.04.2025 tarihinde operasyon düzenlenerek 5 şahıs gözaltına alınmıştır.

Emniyet Müdürlüğümüzdeki işlemleri tamamlanarak 25.04.2025 günü Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilmiş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından; E.Ş. ve G.Ö. isimli şahıslar tutuklanmış, B.Ç. ve A.Ü. isimli şahıslar adli kontrol şartıyla, M.B isimli şahıs ise mahkemeden serbest kalmıştır.

Karaman’ın güvenliği için her türlü suç ve suçlu ile mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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