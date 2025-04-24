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6.2’lik deprem sonrası Küçükçekmece’de bulunan bir sitenin görüntüsü korkuttu

Küçükçekmece'de yıllardır çatlak kolonlarla yaşam mücadelesi veren Doğuş Sitesi sakinleri dün yaşanan depremin ardından büyük korku yaşadı. Kentsel dönüşüm sitedeki bazı maliklerin imza vermemesi deprem ile birlikte endişeleri arttırdı.

Haber Merkezi
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6.2’lik deprem sonrası Küçükçekmece’de bulunan bir sitenin görüntüsü korkuttu
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Küçükçekmece'de yıllardır çatlak kolonlarla yaşam mücadelesi veren Doğuş Sitesi sakinleri, son depremin ardından büyük bir korku ve çaresizlik yaşadı. Kentsel dönüşüm için uzun süredir çaba gösterilmesine rağmen, sitedeki bazı maliklerin inatçı tutumu ve imza vermemesi süreci çıkmaza sokarken, depremle birlikte endişeler katlandı.

"Kentsel dönüşüm için çok çaba sarf ettik"

Site Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Tağ, kentsel dönüşüm sürecindeki engelleri ve depremin oluşturduğu travmayı çarpıcı bir şekilde dile getirdi. Yaklaşık üç yıldır 162 maliki ikna etmek için yoğun çaba harcadıklarını belirten Tağ "Yaklaşık üç yıl süredir biz burayla ilgileniyoruz. Kentsel dönüşüm için çok çaba sarf ettik ama 162 malik bir araya getirip de ikna etmek bizi çok uğraştırdı. En son nihayetinde karar verdik binalarımızın üçünün karotu alındı. Ancak iki tanesinin karotu alınmadığı için tahliyeler gecikti. Ayın 6’sından bu yana da diğer binalardan Karot örnekleri alındı. Belediye artık bize hızlı bir şekilde tahliye edileceğini söyledi.

"Dünkü depremin ardından kimse gelmedi kimse binaların altına giremedi"

Sonunda çoğunluğun sağlandığını ve belediyenin hızlı bir tahliye sözü verdiğini aktaran Tağ, "Bizim muvafakatnamelerimiz geldi. Yaklaşık 100 kişi imzaladı çoğunluğu sağladık. Ben bugün yarın insanları götürmeye ve imza attırmaya devam edeceğim. Çünkü ne kadar çok kişi erken imza atarsa bizim buradaki insanımız daha çabuk başlar. Dünkü depremin ardından korkudan kimse gelmedi kimse binaların altına giremedi" dedi.

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