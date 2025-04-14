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9 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, Konya merkezli 9 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haber Merkezi
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9 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Konya merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa illerinde eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildiğini duyurdu.

"20 şüpheli yakalandı!”

Bakan Yerlikaya, “Konya merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik bugün düzenlediğimiz operasyonlarda; aralarında Kamu Personelinin de bulunduğu 20 şüpheli yakalandı!” dedi.

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Konya merkezli İstanbul, Kocaeli, Hatay, Gaziantep, Kayseri, Kahramanmaraş, Ankara ve Manisa'da düzenlenen operasyonlarda; şüphelilerin FETÖ'nün "Askeri Mahrem Yapılanması" içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlendi.

Bakan Yerlikaya'nın, X hesabından yaptığı açıklama şöyle;

“Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Konya İl Emniyet Müdürlüğümüz ile Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemize aralıksız devam ediyoruz!” 

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