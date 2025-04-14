Muharrem İnce İmamoğlu ve Özdağ'ı ziyaret etti

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı ziyaret etti.

İnce ziyaretin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün Silivri Cezaevi’nde Sayın Ekrem İmamoğlu’nu ve Sayın Ümit Özdağ’ı ziyaret ettim. Ekrem İmamoğlu’nun mesajını sizlerle paylaşıyorum. Ümit Özdağ’ın ise iddianamesi 77 gün sonra hazırlandı. Kendisi 83 gündür hukuksuz bir şekilde tutuklu ve davası 2 ay sonrasına Haziran ayına verilmiş. Bu hukuksuzluklara derhal son verin!" ifadelerini kullandı.

"Bütünleşmek zorundayız"

İnce ayrıca İmamoğlu'nun mesajını paylaştı. İmamoğlu şu mesajı verdi:

"Milletçe bir ve birlikte olmak zamanıdır! Adaletsizliğe, yoksulluğa, kutuplaşmaya, kısacası bütün kötülüklere ve kötü uygulamaları yapanlara karşı bütünleşmek zorundayız. Her şey çok güzel olacak... 14.04.2025 Ekrem İmamoğlu."