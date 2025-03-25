ABD/Bloomberg: İmamoğlu'nun tutuklanması Türkiye için ne anlama geliyor?

ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg, "Erdoğan’ın en büyük rakibinin tutuklanması Türkiye için ne anlama geliyor?" başlıklı bir makale yayımladı.

Yaşanan süreci farklı açılardan ele alan Bloomberg muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın en güçlü siyasi rakiplerinden biri olarak görülen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının muhalif kesimler tarafından "demokrasiye darbe" olarak nitelendirildiğini aktardı. Haberde ayrıca, İmamoğlu’nun 2028 seçimleri için cumhurbaşkanlığı adaylığını duyurmaya hazırlandığına da dikkat çekildi.

Mart ayının ortasında İmamoğlu'nun üniversite diplomasının da iptal edildiği hatırlatılırken Bloomberg, "İmamoğlu, Erdoğan'a nasıl tehdit oldu" sorusunun altına "İmamoğlu'nun siyasi yükselişi 2019'da başladı. Karizmatik imajı ve uzlaştırıcı tonuyla Erdoğan'ın partisi ve 25 yıllık iktidarına yeni bir soluk getirdi. İmamoğlu yerel seçimleri kazandı fakat oylarda usulsüzlük olduğu iddiasıyla yenilenen seçimi daha büyük bir farkla kazandı ve bu onu bir yıldız yaptı" denildi.

"İmamoğlu'nun tutuklanması, Erdoğan'la mücadelesindeki şansı nasıl etkileyecek?

Haberde, "Bu mağlubiyet kariyeri İstanbul'da başlayan Erdoğan için kişiseldi. İmamoğlu'nun farklı sosyal gruplarla iletişim kurması -ki bunlar arasında muhafazakarlar, laikler, merkez solcular, Kürtler ve hatta milliyetçiler var- onu cumhurbaşkanlığı için en ideal adaylardan biri haline getirdi. 2024'te yapılan yerel seçimlerde de şehrin kontrolünü korudu" ifadesine yer verildi.

Bloomberg muhabirleri, "İmamoğlu'nun tutuklanması, Erdoğan'la mücadelesindeki şansı nasıl etkileyecek?" sorusuna ise, "İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından bir gün önce üniversite diploması iptal edildi ve bu bile onun cumhurbaşkanı adayı olmasını engelliyor. İmamoğlu buna itiraz edeceğini söylerken, bu sürecin anayasa mahkemesine kadar gitmesi olası ve bu mahkemeden yıllar sonra sonuç alınabileceği belirtiliyor" yanıtı verildi. Haberde ayrıca cumhurbaşkanlığı seçiminin 2028 yılında yapılacağı da hatırlatıldı.

"Cumhurbaşkanı, anayasayı değiştirmeyi de deneyebilir"

İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasından suçlanması durumunda İmamoğlu'nun herhangi bir pozisyonda görev alamayacağı da kaydedildi. Fakat CHP'nin bu karara itiraz edeceği de duyurulmuştu.

"Bu durum Erdoğan'a karşı inandırıcı bir muhalefet tehdidini ortadan kaldırıyor mu?" sorusuna ise Bloomberg muhabirleri, "Erdoğan Türkiye'de yirmi yılı aşkın bir süredir iktidarda. Erdoğan'ın 2028'e kadar son bir cumhurbaşkanlığı dönemi daha var ancak görev süresi dolmadan önce parlamentonun erken seçim kararı alması halinde yeniden aday olabilir. 71 yaşındaki Cumhurbaşkanı, parlamentonun üçte ikisinin desteğini gerektiren anayasayı değiştirmeyi de deneyebilir. Şu anda bu barajın altında kalıyor ancak yakın zamanda uzlaşmak ve ayrılıkçı bir Kürt grubun özerklik için verdiği on yıllık savaşı sona erdirmek için ulaştığı Kürt yanlısı Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin desteğiyle çizgiyi aşabilir" hatırlatması yapıldı.

"Erdoğan parti içindeki baskın figür olmaya devam ediyor"

Erdoğan cumhurbaşkanlığı için yeniden aday olmayı planlamadığını söylese de, yeni bir görev için aday olmaya hazırlandığına dair spekülasyonlar giderek artıyor. İktidardaki AK Parti'nin üyeleri Erdoğan'ın iktidarda kalmasını öneriyor ve Erdoğan parti içindeki baskın figür olmaya devam ediyor.

İmamoğlu, diploması iade edilmediği ve hakkındaki suçlamalardan masum olduğu ortaya çıkmadığı sürece denklemden çıkarılmış gibi görünüyor. Teorik olarak bu durum Erdoğan'ın ya da görev süresini uzatmamayı tercih etmesi halinde halefi olarak ortaya çıkabilecek herhangi birinin önünü açacaktır.