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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yapılan hakareti kınadı

Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik annesine yapılan hakaretleri kınadı.

Haber Merkezi
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Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesine yapılan hakareti kınadı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesine yönelik yapılan sözlü saldırılara bir tepki de Abdullah Gül'den geldi.

"İnsanlıkla bağdaşmayan kullanılan nefret dili, milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmemektedir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik annesine yapılan hakaretleri kınayan Abdullah Gül şu ifadeleri kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanını, merhum kıymetli validesini ve ailesini hedef alan yakışıksız sözlü saldırıları kınıyorum. İnsanlıkla bağdaşmayan kullanılan nefret dili, milli ve manevi değerlerimizle hiçbir şekilde örtüşmemektedir"

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