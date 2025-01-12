Abdullah Gül'den 'Bahçeli' açıklaması: Olağanüstü bir hamle!

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Karar gazetesinden Sema Kızılarslan'a konuşarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı "terör örgütü PKK'yı feshet" çağrısı ile başlayan süreci değerlendirdi.

"Bahçeli’nin açıklamalarını ‘olağanüstü bir adım’ olarak değerlendiriyorum"

Bahçeli'nin çağrısına ilişkin Gül "Türkiye’de kimilerinin ‘Kürt meselesi’, kimilerinin ‘terör meselesi’ olarak adlandırdığı bu konu, ülkenin en önemli sorunlarından biridir. Ben de Cumhurbaşkanlığı dönemimde ve daha önceki pozisyonlarımda meselenin mutlaka Türkiye’nin kendi inisiyatifiyle gündemden düşmesi gerektiğini savundum. Bu bakış açısına sahip biri olarak, Sayın Bahçeli’nin açıklamalarını ‘olağanüstü bir adım’ olarak değerlendiriyorum." dedi.

"Cumhurbaşkanı’nın konumu gereği daha temkinli hareket etmesinin doğru bir yaklaşım"

Erdoğan'ın tavrıyla ilgili ise Gül "Gelinen aşamada geçmişteki bazı tutumların artık geride bırakılması gerekiyor. Bu süreçte, hükümetin ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın desteğini samimi bir şekilde gördüğümü ifade etmek istiyorum. Bazı kesimler, Cumhurbaşkanı’nı daha aktif bir rol üstlenirken görmek isteyebilir. Ancak, Cumhurbaşkanı’nın konumu gereği daha temkinli hareket etmesinin doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum." ifadelerine yer verdi.