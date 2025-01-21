Acı haberi Özgür Demirtaş duyurdu: Kartalkaya'daki yangında Prof.Dr. Atakan Yalçın hayatını kaybetti

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de gece 03.30 saatlerinde başlayan yangın, kısa sürede ahşap otel binasını sarmış ve çok sayıda vatandaşın ölümüne neden olmuştu.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın'ın da yangında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Demirtaş, "Benim canım arkadaşım Atakan. Ahh Atakan ahh... Seni çok seviyorum canım Atakan. Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil. Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım." ifadelerini kullandı.

Benim Canım Arkadaşım Atakan.

Ahh Atakan ahh

Seni çok seviyorum canım Atakan.

Prof. Dr. Atakan Yalçın’ı çıkan yangında kaybettik. Az önce acı haberi aldım. Dayanılacak gibi değil.😔😔😔😔

Bana doktora yıllarında tane tane anlatışını hiç unutmayacağım. pic.twitter.com/OIfMG0WA1O — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) January 21, 2025

Prof. Dr. Atakan Yalçın kimdir?

Atakan Yalçın, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

İşletme Yönetimi Yüksek Lisans (MBA) derecesini 1996 yılında Southern Methodist Üniversitesi’nden; Finans Doktora derecesini ise 2002 yılında Boston College’dan aldı. 2000 yılında Brandeis Üniversitesi ve 2003-2004 yıllarında Boston College’da ziyaretçi öğretim üyesi, 2004-2012 yılları arasında da Koç Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2012’den itibaren de Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde görev yaptı. Haziran 2019 itibariyla Dekanlık görevini üstlenmişti.

Finansal Yönetim, Portföy Yönetimi, Finansal Modelleme ve Türev Ürünler üzerine dersler veren Dr. Yalçın’ın Finansal Ekonomi alanında yaptığı araştırmalar Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Research ve Journal of Marketing gibi alanının önde gelen dergilerinde yayınlandı.