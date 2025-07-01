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Acil kodlu yazı gönderildi: Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, 81 ilin tarım ve orman il müdürlüklerine gönderilen yazıyla ülke genelinde hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar kapatıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Acil kodlu yazı gönderildi: Ülke genelinde tüm hayvan pazarları kapatıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün il müdürlüklerine gönderdiği Genel Müdür Ersin Diler imzalı "acele" kodlu yazıda, Kurban Bayramı nedeniyle ülke genelinde hayvan hareketlerinde yoğun bir sirkülasyon gerçekleştiği ve salgın niteliği taşıyan hastalıklardan biri olan şap hastalığı mihraklarında bir artış gözlemlendiği belirtildi.

Tespit edilen şap hastalığı mihraklarında karantina tedbirleri alındığı, hasta hayvanlardan numuneler toplandığı, hayvan hareketleri kısıtlandığı, farkındalığı artırmak üzere eğitim ve saha tatbikatları yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Hasta hayvanlardan alınan numunelerde şap hastalığı etkeni virüsler üzerinde yapılan çalışmalarda genetik/antijenik değişiklikler tespit edilmiştir. Yeni ortaya çıkan bu virüs tiplerine karşı koruyucu aşı üretimi tamamlanmış ve sahada kullanıma başlanmıştır. Ancak kısa sürede duyarlı türden tüm çift tırnaklı hayvanların aşılanması mümkün görünmemektedir. Riskli bölgelerde hayvan hareketlerinin kısıtlanmasının aşılamadan daha etkin bir yöntem olduğu tüm kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bu kapsamda hayvan satış yerlerinde (hayvan pazarı, canlı hayvan borsası, hayvan toplama ve satış merkezi, park ve panayırları), hayvan ve ziyaretçi hareketliliğinin yoğun olması hastalığın yayılımında yüksek risk oluşturacağından iliniz genelinde faaliyet gösteren hayvan satış yerlerinin tamamının ikinci bir emre kadar ivedi bir şekilde kapatılması hususunda gereğini rica ederim."

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