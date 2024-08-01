Acun Ilıcalı şikayetçi olmuştu: Aziz Yıldırım'ın ifadesi ortaya çıktı!

Fenerbahçe'de Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesine giren Acun Ilıcalı, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın hakkındaki FETÖ iddialarının ardından “hakaret, iftira ve suç uydurma” suçlarından şikâyetçi oldu. Aziz Yıldırım önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürsou’na ifade verdi. Sözcü yazarı Aytunç Erkin, Yıldırım’ın 20 sayfalık savunmasının özetini aktardı.

"Belirteceğim soruların sorulmasını talep ediyorum"

Aziz Yıldırım, “Müştekin başvurusu üzerine bir soruşturma açılmış olması nedeniyle savunma hakkımı kullanabilmem için aşağıda belirttiğim hususların araştırılmasını ve müşteki Ali Acun Ilıcalı’ya belirteceğim soruların sorulmasını talep ediyorum. Sayın savcılık tarafından talep ettiğim hususlarda inceleme yapıldığında herhangi bir suç işlemediğim net olarak görülecektir” diyerek özetle savunmasında şunları kaydetti:

“Sarf ettiğim şikâyete konu açıklamalarım devletimizin resmi belgelerine dayanmaktadır”

“(İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2016’da hazırladığı Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü iddianamesine, iddianame üzerine İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan kamu davasındaki fezleke ve delillere atıfta bulunarak) Ben, müşteki hakkında gerçeğe aykırı herhangi bir isnatta bulunmadım. Örneğin, Adnan Oktar iddianamesinin 2416. Sayfasında şüpheli Mehmet Alp Ü.’nün ifadesinin özetine yer verilmiştir. Şüpheli ifadesinde; ‘O gruba mensup benim bildiğim, tanıdığım, Oktar Babuna, Kartal İş, Acun Ilıcalı, Ömer Ilıcalı... isimli müşterilerim vardır’ şeklinde bilgi vermiştir. Şüpheli Mehmet Alp Ü.’nün iddianamede yer alan ifadesinde de açıkça görüldüğü üzere Acun Ilıcalı’nın Adnan Oktar grubu içinde olduğu ve eleman kazandırdığı açık bir şekilde vurgulanmıştır.”

“Somut delile rağmen neden soruşturma yapılmadı"

“(Adnan Oktar’ın “Acun da benim talebemdi. Abisi de. Acun da 10-15 yıllık talebemdir. O çok yaman bir kereta” ifadesine yer vererek) Müşteki Acun Ilıcalı, suç örgütü elebaşı Adnan Oktar’ın bu açıklamaları karşısında herhangi bir değerlendirme yapmış mıdır? Müşteki, Oktar’ın bu açıklamaları üzerine ‘Adnan Oktar bana iftira atıyor, hakaret ediyor’ diye kendisinden şikayetçi olmuş mudur? Manevi tazminat davası açmış mıdır? Acun Ilıcalı, Adnan Oktar hakkında suç duyurusunda bulunmamışsa veya tazminat davası açmamışsa bunun nedeni nedir? Acun Ilıcalı, Adnan Oktar’ın kendisi hakkındaki bu beyanları doğru olduğu için mi bugüne kadar herhangi bir dava açamamıştır? Acun Ilıcalı hakkında bugüne kadar hangi yasal işlemler yapılmıştır? Bu hususlarla ilgili olarak hukuki bir sıfatla ifade vermiş midir? Vermemişse kendisini kim korumaktadır? Burada eksik olan husus İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’nın bugüne kadar Acun Ilıcalı isimli şahıs hakkında neden soruşturma yapmadığıdır?”

Aziz Yıldırım, Enver Aysever'in YouTube'daki programına konuk olmuş ve Ilıcalı hakkında "Acun FETÖ'cülere pasaport veriyormuş, Adnan Oktar meselesine girersem sokağa çıkamaz" demişti.

Ilıcalı da Yıldırım'ın bu sözlerine "Bir tanesini ispat ettikleri gün, beni bir daha hiç görmeyeceksiniz. Bunu da iddia ediyorum" diyerek karşılık vermişti.

Ilıcalı, Yıldırım'ın asılsız iddia ve hakaretleri için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuş ve 10 milyon liralık tazminat davası açmıştı.