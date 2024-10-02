Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul'a başsavcı olarak atandı
Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilli görevine getirildi.
Gürlek, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimlerin davalarının da hakimiydi.
Gündem