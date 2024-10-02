  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul'a başsavcı olarak atandı
Takip Et

Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul'a başsavcı olarak atandı

Son dakika haberi... Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek İstanbul'a başsavcı olarak atandı
Takip Et

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre mevcut İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ise Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan Vekilli görevine getirildi.

Gürlek, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi isimlerin davalarının da hakimiydi.

İnternet zamları katlandı! Bir ailenin aylık iletişim maliyeti yüzde 300 arttıİnternet zamları katlandı! Bir ailenin aylık iletişim maliyeti yüzde 300 arttıEkonomi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek EKONOMİ’ye konuştu: OVP kamu için bağlayıcı özel sektör için rehberdirHazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek EKONOMİ’ye konuştu: OVP kamu için bağlayıcı özel sektör için rehberdirEkonomi

 

Gündem
Sinan Ateş'in annesinden Devlet Bahçeli'ye tepki
Sinan Ateş'in annesinden Devlet Bahçeli'ye tepki
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 13 akademik personel alacak
"Yasadışı bahis ve kumarın Türkiye'ye maliyeti 55 milyar dolar"
"Yasadışı bahis ve kumarın Türkiye'ye maliyeti 55 milyar dolar"
Narin Güran'ın ailesinin onlarca kişiye tazminat davası açtığı ortaya çıktı
Narin Güran'ın ailesinin onlarca kişiye tazminat davası açtığı ortaya çıktı
Bebek’te oturan ünlü ismin kirasına bilirkişi değer biçti! ‘Fareli ev’in kirası 75 bin lira oldu
Bebek’te 11 bin liraya oturan ünlü ismin kirasına bilirkişi değer biçti
MİT'ten operasyon! FETÖ'cü hakim saklandığı evde yakalandı
MİT'ten operasyon! FETÖ'cü hakim saklandığı evde yakalandı