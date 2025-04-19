Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Ayşe Barım’ın hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ayşe Barım’ın durumu hakkında Candaş Tolga Işık’a açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı haberleri doğru değil" dedi.

Candaş Tolga Işık Bakan Tunç'un açıklamalarını paylaştı. Işık şınları söyledi:

"Az önce Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile konuştum, 'Ayşe Barım'ın anevrizma geçirdiği, hasteneye kaldırıldığı haberleri doğru değil. Akşamüzeri avukatı ve aynı zamanda kardeşi ile görüşmesi sırasında bir haber alıyor ve buna çok üzülerek tansiyonun yükseldiğini söylüyor. Özel bir haber deyip kimseyle paylaşmak istemiyor. Bu esnada tansiyonu ölçülüyor, normal çıkıyor. Cezaevi personeli yine de ileri tetkikler için ambulans çağırmayı, hastaneye sevki öneriyor. Gerek yok deyip, odasında dinlenmek istediğini söylüyor. En son saat 22.00'deki son tansiyon ölçüm sonucu: 14/7. Buna rağmen sağlık durumu düzenli takip ediliyor' dedi."