Adalet Bakanlığı personel alımı yapacak! İşte başvuru tarihleri ve şartları

Adalet Bakanlığı personel alımı ilanı Bakanlığın internet sitesinden yayımlandı. İlana göre, Adalet Bakanlığı personel alımı ile Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 132 psikolog, 52 pedagog ve 222 sosyal çalışmacı istihdam edilecek.

Kadrolu istihdam edilecek toplam 406 personel için başvuru işlemleri Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile yapılacak. 5 Aralık'ta başlayacak başvurular 16 Aralık 2022 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

Adalet Bakanlığı kadrolu psikolog alımı başvurusu yapacak adayların başvuru işlemleri sırasında sisteme şu belgeleri pdf formatında yüklemeleri gerekiyor:

Fotoğraflı özgeçmiş,

Denklik gösterir belge (Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için başvuru sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir.)

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2. 2022 yılı lisans Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 puan türünden 70 ve daha yukarı puan almak,

3. a) Psikolog kadrosuna atanabilmek için; Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,

b) Pedagog kadrosuna atanabilmek için; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık veya Eğitim Programları ve Öğretim lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

c) Sosyal Çalışmacı kadrosuna atanabilmek için; Sosyal Hizmet veya Sosyal Hizmetler lisans bölümlerinin birinden mezun olmak,

4. Diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden mezun olmak.

Personel alımı sınav konuları

Yapılacak sözlü sınavda adaylara şu alanlardan, belirtilen sayılarda sorular yöneltilecek: