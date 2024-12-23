  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak
Takip Et

Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak

Adalet Bakanlığına, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama usulüyle 20 stajyer kontrolör alımı yapılacak.

AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Bakanlığına 20 stajyer kontrolör alınacak
Takip Et

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Bakanlığın, merkez teşkilatında genel idare hizmetleri sınıfında yer alan 20 stajyer kontrolör kadrosuna, "Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, sözlü sınav sonucuna göre açıktan atama gerçekleştirilecek.

Başvuru yapacak adaylarda, hukuk veya hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilimler, idari bilimler, iktisat, maliye ve işletme alanlarında meslek için gerekli kültürü veren en az 4 yıllık öğretim yapan yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olma şartı aranacak.

Adayların, 2023 ve 2024 Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP9 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden en az 70 ve üzeri puan almış olmaları gerekecek.

Adaylar başvurularını, 24 Aralık 2024 - 3 Ocak 2025 tarihleri arasında, saat 23.59'a kadar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapabilecek.

Başvuru sonuçları ile sözlü sınav sonuçları www.adalet.gov.tr ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek, ayrıca adaylara tebligat yapılmayacak.

Sağlık Bakanlığı, 3 sağlık uzman yardımcısı alacakSağlık Bakanlığı, 3 sağlık uzman yardımcısı alacakGündem

 

Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandıŞanlıurfa’da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandıGündem

 

Gündem
Sağlık Bakanlığı, 3 sağlık uzman yardımcısı alacak
Sağlık Bakanlığı, 3 sağlık uzman yardımcısı alacak
Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
Şanlıurfa’da gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı
Urfalı çırçırcılar, kentteki kaçak tesislerin kapatılmasını istiyor
Urfalı çırçırcılar, kentteki kaçak tesislerin kapatılmasını istiyor
Muğla'da şiddetli deprem: Naci Görür'den açıklama geldi!
Muğla'da şiddetli deprem: Naci Görür'den açıklama geldi!
Cevdet Yılmaz: CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez
Cevdet Yılmaz: CHP Sözcüsü Deniz Yücel'in kullandığı çirkin ve hadsiz üslup kabul edilemez
Bakan Fidan, Şam ziyaretini değerlendirdi: Suriye için umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır
Bakan Fidan, Şam ziyaretini değerlendirdi: Suriye için umut dolu bir dönemin ilk adımı olacaktır