Adalet Partili Öz'den "Bahçeli nerede" sorusu: "Sesini duymak için illa DEM’li mi olmak gerekiyor?"

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz sosyal medyadaki paylaşımına birçok gazeteciyi ve siyasi parti liderini etiketleyerek, "Sayın Bahçeli nerede?" paylaşımında bulundu.

SAYIN BAHÇELİ NEREDE?



Sesini duymak için illaki DEM’li mi olmak gerekiyor?



Ciddi bir operasyon geçirmişse ve konuşamayacak durumda ise birileriyle telefon görüşmesi nasıl yapabiliyor?



Eğer ki konuşabilecek durumdaysa yattığı yerden neden bir görüntü verilmiyor?



Görüntü… pic.twitter.com/pgXAx9M3WE — Dr. Vecdet Öz (@oz_vecdet) March 4, 2025

"Bu muammanın mahiyeti nedir?"

Öz, "Sesini duymak için illaki DEM’li mi olmak gerekiyor?" dediği paylaşımınd şunları söyledi:

"Ciddi bir operasyon geçirmişse ve konuşamayacak durumda ise birileriyle telefon görüşmesi nasıl yapabiliyor? Eğer ki konuşabilecek durumdaysa yattığı yerden neden bir görüntü verilmiyor?

Görüntü vermesi mahsurluysa müdahaleyi gerçekleştirmiş olan doktorlar durumu hakkında hastane önünde neden bir basın açıklaması yapmıyor?

Hükümet bu konuda neden sessiz kalıyor ve kamuoyunda çıkan çeşitli söylentilerin önüne geçecek ciddi bir açıklama yapmıyor? Bu muammanın mahiyeti nedir? Bu gizemli durum daha ne kadar devam edecek?"

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise, 27 Şubat günü Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı.