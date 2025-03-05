  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Adalet Partili Öz'den "Bahçeli nerede" sorusu: "Sesini duymak için illa DEM’li mi olmak gerekiyor?"
Takip Et

Adalet Partili Öz'den "Bahçeli nerede" sorusu: "Sesini duymak için illa DEM’li mi olmak gerekiyor?"

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz sosyal medya hesabından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunu sorarak, "Bahçeli nerede? Sesini duymak için illaki DEM’li mi olmak gerekiyor?" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Adalet Partili Öz'den "Bahçeli nerede" sorusu: "Sesini duymak için illa DEM’li mi olmak gerekiyor?"
Takip Et

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz sosyal medyadaki paylaşımına birçok gazeteciyi ve siyasi parti liderini etiketleyerek, "Sayın Bahçeli nerede?" paylaşımında bulundu.

"Bu muammanın mahiyeti nedir?"

Öz, "Sesini duymak için illaki DEM’li mi olmak gerekiyor?" dediği paylaşımınd şunları söyledi:

"Ciddi bir operasyon geçirmişse ve konuşamayacak durumda ise birileriyle telefon görüşmesi nasıl yapabiliyor? Eğer ki konuşabilecek durumdaysa yattığı yerden neden bir görüntü verilmiyor?

Görüntü vermesi mahsurluysa müdahaleyi gerçekleştirmiş olan doktorlar durumu hakkında hastane önünde neden bir basın açıklaması yapmıyor?

Hükümet bu konuda neden sessiz kalıyor ve kamuoyunda çıkan çeşitli söylentilerin önüne geçecek ciddi bir açıklama yapmıyor? Bu muammanın mahiyeti nedir? Bu gizemli durum daha ne kadar devam edecek?"

Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter ise, 27 Şubat günü Bahçeli’nin sağlık durumu hakkında yaptığı açıklamada "Sayın Genel Başkanımla az evvel telefonla görüştüm, talimatlarını aldım, sağlığı üzerinden iftira atanlar müfteri ve müptezeldir. Liderimle her gün görüşen birisi olarak iddia edilen her menfi haberin yalan ve uydurma olduğunu açıkça ilan ediyorum. Menfur ve melun emel sahipleri ile çok kısa zaman sonra görüşeceğiz, Allah başımızdan eksik etmesin liderimi" ifadelerini kullandı. 

Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi açıklandı!Kalp kapakçığı ameliyatı sonrası Devlet Bahçeli'nin dönüş tarihi açıklandı!Gündem
Bahçeli ile Demirtaş nasıl görüştü? Önder: Erdoğan duyarlılık gösterdiBahçeli ile Demirtaş nasıl görüştü? Önder: Erdoğan duyarlılık gösterdiGündem
Gündem
Sarallar soruşturması: Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak'ın 27 yıla kadar hapsi isteniyor
Şarkıcı Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak için istenen ceza belli oldu
DEM Parti'nin siyasi parti turları başlıyor: Eş Genel Başkanlar CHP'yi ziyaret edecek
DEM Parti'nin ilk ziyareti CHP'ye: Tarih belli oldu
CHP’li ilçe başkanlarından kongre soruşturmasına tepki: “AKP şaibe arıyorsa tarihine bakmalı”
CHP’li ilçe başkanlarından kongre soruşturmasına tepki: “AKP şaibe arıyorsa tarihine bakmalı”
Araştırma: Türkiye'de Z kuşağı kadınların yüzde 88'i girişimci olmak istiyor
Araştırma: Türkiye'de Z kuşağı kadınların yüzde 88'i girişimci olmak istiyor
MEB'in araştırmasına göre lise öğrencilerinin yarısı en az bir kez sosyal medya şiddetine maruz kaldı 
MEB araştırmasından çarpıcı sonuçlar çıktı
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın
Üsküdar Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın