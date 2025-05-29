Adana'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
Adana'nın Kozan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20:32’de Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2025
Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Kozan (Adana)
Tarih:2025-05-29
Saat:20:32:48 TSİ
Enlem:37.66028 N
Boylam:35.96778 E
Derinlik:10.33 km
Detay:https://t.co/sePgjnWSNn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi