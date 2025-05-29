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Adana'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı

Adana'nın Kozan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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Adana'da deprem! AFAD büyüklüğünü açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 20:32’de Adana’nın Kozan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yerin 10.33 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

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