Adile Naşit'in beyin kanaması geçiren yeğeni Naşit Özcan yoğun bakımda

68 yaşındaki tiyatro sanatçısı Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi.

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." denildi.

Açıklamada "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" ifadelerine yer verildi.

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.