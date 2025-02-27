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Adile Naşit'in beyin kanaması geçiren yeğeni Naşit Özcan yoğun bakımda

Beyin kanaması geçiren tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Haber Merkezi
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Adile Naşit'in beyin kanaması geçiren yeğeni Naşit Özcan yoğun bakımda
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68 yaşındaki tiyatro sanatçısı Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi. 

Özcan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Sevgili dostlar Naşit 5 gün önce beyin kanaması geçirdi, şu anda Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde yoğun bakımda. İki gündür entübe ama bilinci yerinde... Maalesef ziyaret yok..." denildi.

Açıklamada "Naşit'in durumu stabil, uzun bir süreç olacak gibi görünüyor, o iyi olsun da önemli olan o. Her açıdan çok iyi bakılıyor" ifadelerine yer verildi.

Adile Naşit'in kardeşi Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan oyuncu Naşit Özcan, 'Yargı' dizisinde Başsavcı Ertuğrul karakterine hayat vermişti.

 

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