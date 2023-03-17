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Adıyaman'da yıkılan siteyle ilgili 2 tutuklama

Adıyaman'da 6 Şubat depreminde yıkılan bir sitenin müteahhidi ile yapı sahibi tutuklandı.

Haber Merkezi
AA
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Adıyaman'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği depremde yıkılan Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ile yapı sahibi Mehmet Yaman tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Soruşturma kapsamında Adıyaman'da yıkılan ve 20 kişinin hayatını kaybettiği Gül Sitesi'nin müteahhidi Abdurrahman Güleş ve yapı sahibi Mehmet Yaman kent merkezinde gözaltına alındı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

 

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