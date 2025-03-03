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Adli Tıp'ta İnan Kıraç'ın yanıtlayamadığı o iki soru: Tutarlı cevap veremedi

İş insanı İnan Kıraç'a Adli Tıp tarafından "akli melekelerinin yerinde olmadığı" raporu verildi. Bugün ise Kıraç'a vasi atandı. Kıraç'a verilen raporun gerekçesinin, "Saat kaç?" ve "6 Şubat depremi" gibi basit sorulara yanıt verememesi olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Adli Tıp'ta İnan Kıraç'ın yanıtlayamadığı o iki soru: Tutarlı cevap veremedi
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İnan Kıraç'a Adli Tıp tarafından verilen "akli melekelerinin yerinde olmadığı" raporunun ardından, Kıraç'a vasi atandı. Kıraç'a verilen raporun sebepleri, Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla tarafından derlendi.

Sorulardan hiçbirine tutarlı cevap veremedi

Adli Tıp 10. Kurulu’ndaki görüşme sırasında İnan Kıraç’a bir dizi soru yöneltildi. İnan Kıraç sorulardan hiçbirine tutarlı bir cevap veremedi. Bu sorulardan en çarpıcı olanlarından biri 6 Şubat depremiyle ilgiliydi. İnan Kıraç depremle ilgili bir şey hatırlayamadı. Bunun üzerine İnan Kıraç’a saatin kaç olduğu soruldu. İnan Kıraç bu soruya da yanıt veremedi.

İki avukat vasi olarak atandı

Mahkeme, Kıraça Holding Yönetim Kurulu Başkanı İnan Kıraç'ın fiil ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi. Avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin geçici vasi olarak atandı.

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