  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. AFAD 6 ili uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
Takip Et

AFAD 6 ili uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya Valiliklerini uyardı. Sağanak yağış uyarısında bulunan AFAD, tedbirli olunmasını istedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
AFAD 6 ili uyardı! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Ağustos Pazar günü Sivas ve çevre illerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Konuya ilişkin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD); Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya, Tokat ve Amasya Valiliklerine ‘Meteorolojik Uyarı’ gönderdi. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbir alınması gerektiği bildirildi.

AFAD’dan yapılan açıklamada;

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden itibaren Sivas, Yozgat, Kayseri, Malatya ve Tokat çevreleri ile Amasya’nın doğusunda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirilmiştir. Bu çerçevede; söz konusu olumsuzluklara karşı ilgili birimlerin uyarılması, iletişim kanallarının açık tutulması, ihtiyaç duyulabilecek araç, iş makinesi ve personel planlamasının hazır bulundurulması, teyakkuza geçilerek gerekli tedbirlerin alınması, müdahale planlamasının yapılması, müdahale birimlerinin hazır halde bekletilmesi ve yapılan faaliyetler hakkında Başkanlığımıza bilgi verilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Aydın'da gizemli patlama! Ses il genelinde duyulduAydın'da gizemli patlama! Ses il genelinde duyulduGündem

 

Kira gelirini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı: 700 bin kişiye ceza yoldaKira gelirini beyan etmeyenler Maliye'ye takıldı: 700 bin kişiye ceza yoldaEkonomi

 

Gündem
İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
İstanbul Fatih'te otelde yangın! Çok sayıda ekip bölgede
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşıyla görüştü
AFAD duyurdu: Yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi
AFAD duyurdu: Yağışlarda mahsur kalan 1065 kişi tahliye edildi
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi
MİT'ten nokta operasyon: Sözde sorumlu Abdülhamit Kapar etkisiz hale getirildi
Kayseri'den acı haber geldi! Sele kapılan kişi ölü olarak bulundu
Kayseri'den acı haber geldi! Sele kapılan kişi ölü olarak bulundu
THY, Beyrut seferlerini karşılıklı olarak iptal etti
THY, Beyrut seferlerini karşılıklı olarak iptal etti