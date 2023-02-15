AFAD: Depremlerde yer kabuğu 7.3 metre kaydı

AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki Pazarcık ve Elbistan depremlerinde bugüne kadar 5-6 büyüklüğünde 38 artçı depremin meydana geldiğini açıkladı.



Tatar artçı depremlerin İzmir depremi büyüklüğünde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanları 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit etti. Bu depremler birçok Avrupa ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük.

Artçı sarsıntılar devam ediyor. Vatandaşlarımızın riskli binalardan uzak durması gerekiyor. Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde heyelan ve kaya düşmesi olayları da olabilir."

ABD'li bilim insanları kırığın 7-8 kilometre atım yaptığını açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Ercan ise depremin şiddetiyle ilgili çok çarpıcı bir tabloyu twitter hesasından paylaştı. "Prof. Ercan ABD'li jeofizikciler, kırığı yürüyüşünü (atımı) 7-8 km veriyor." ifadelerini kullandı.







