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AFAD duyurdu! Amasya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya'da 4,6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem, çevre illerden de hissedildi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu! Amasya'da deprem: Çevre illerden de hissedildi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Amasya Taşova'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, çevre illerden de hissedildi. Depremin derinliği 6.21 km olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise Amasya Taşova'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7 olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 5.7 olarak ölçüldü.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama: Olumsuz durum yaşanmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak depremde bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Depremin çevre illerden de hissedildiğini belirten Yerlikaya, "Amasya Taşova’da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Samsun, Tokat, Çorum ve Sivas’tan da hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

Amasya Valiliğinden açıklama

Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, deprem sonrası herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "13 Nisan 2025 günü saat 17.43'de merkez üssü Taşova ilçemiz olan 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrası herhangi bir olumsuzluğa dair ihbar gelmemiş olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

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